Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli | la decisione che spiazza tutti

Leggi su howtodofor

(Di domenica 4 settembre 2022)rivela lapresa da lei e suo marito: un colpo di scena che nessuno avrebbe immaginato. In questi anniè riuscita a scrollarsi di dosso l’etichetta di ‘moglie di’ ed è diventata un personaggio sempre più interessante per il pubblico e anche per i social. Certo, non mancano i detrattori, ma lei saggiamente non vi dà peso ed è semplicemente sé stessa. Lo ha dimostrato per anni con i contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram (dove infinite volte è stata accusata di ostentare il suo elevato tenore di vita) e anche quando ha rivestito il ruolo di opinionista al GF Vip 6. Esperienza che sta per ripetere, contrariamente a quanto aveva deciso in un primo momento. Qualche settimana fa aveva ...