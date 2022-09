Mostra Venezia, la regista di ‘I figli degli altri’: E’ un messaggio politico, si è donne anche senza figli” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – ‘I figli degli altri’ è “un progetto che contiene un’affermazione politica rispetto alla maternità, pur senza esprimere direttamente una ideologia. E’ un messaggio politico: la donna può esistere anche senza figli”. Così la regista Rebecca Zlotowski presenta ‘I figli degli altri’ (Les enfants des autres), in Concorso alla 79ma Mostra di Venezia, nel quale affronta il travaglio affettivo di una donna quarantenne senza figli che si lega visceralmente alla figlia di quattro anni del ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – ‘Iè “un progetto che contiene un’affermazione politica rispetto alla maternità, puresprimere direttamente una ideologia. E’ un: la donna può esistere”. Così laRebecca Zlotowski presenta ‘I(Les enfants des autres), in Concorso alla 79madi, nel quale affronta il travaglio affettivo di una donna quarantenneche si lega visceralmente allaa di quattro anni del ...

