Doppietta e assist nel derby, ora urge il rinnovo per Leao (Di domenica 4 settembre 2022) Rafael Leao ha fatto il diavolo a quattro nel derby contro l’Inter, Doppietta e assist ma ora urge il rinnovo per il portoghese Il Milan si aggiudica il derby e lo strapazzando l’Inter nella ripresa e sfruttando il blackout nerazzurro come successe in quello di febbraio. In quella occasione fu Giroud a prendersi la scena, stavolta è Leao. Il portoghese fa impazzire Skriniar e tutta la difesa nerazzurra. Segna il primo gol sul tocco di Tonali e poi si mette in proprio nella rete del momentaneo 3-1. Nel mezzo l’assist per la rete di Giroud. Una prestazione importante e una crescita esponenziale partita dopo partita. Ora urge il rinnovo per l’esterno. Serve un prolungamento per allontanare le avance delle ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Rafaelha fatto il diavolo a quattro nelcontro l’Inter,ma orailper il portoghese Il Milan si aggiudica ile lo strapazzando l’Inter nella ripresa e sfruttando il blackout nerazzurro come successe in quello di febbraio. In quella occasione fu Giroud a prendersi la scena, stavolta è. Il portoghese fa impazzire Skriniar e tutta la difesa nerazzurra. Segna il primo gol sul tocco di Tonali e poi si mette in proprio nella rete del momentaneo 3-1. Nel mezzo l’per la rete di Giroud. Una prestazione importante e una crescita esponenziale partita dopo partita. Orailper l’esterno. Serve un prolungamento per allontanare le avance delle ...

AntoVitiello : Pure stasera doppietta e assist per Rafa #Leao, devastante quando è in giornata. #MilanInter #Derby Rafael Leoo h… - AntoVitiello : Cosa stiamo vedendo!! Fenomeno #Leao Doppietta e assist #MilanInter #Derby #SanSiro - OptaPaolo : 100&50 - Con la doppietta contro il Monza, Paulo Dybala è diventato l’ottavo giocatore a toccare la soglia delle 10… - sportli26181512 : Gazzetta - SuperLeao: due gol e un assist nel derby. E ora il Milan deve blindarlo: Il Milan vince il primo derby d… - AlmiranteMarco : RT @AntoVitiello: Pure stasera doppietta e assist per Rafa #Leao, devastante quando è in giornata. #MilanInter #Derby Rafael Leoo ha pres… -