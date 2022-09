DIRETTA F1 | GP Olanda 2022 LIVE | Verstappen aiutato dalla Virtual Safety Car

(Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51° giro/72 La nuova classifica dopoCar e le varie soste ai box: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 2 2 Lewis HAMILTON Mercedes+12.694 2 3 George RUSSELL Mercedes+15.649 24 Charles LECLERC Ferrari+21.015 2 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+27.758 2 6 Esteban OCON Alpine+44.217 17 Carlos SAINZ Ferrari+48.935 2 8 Lando NORRIS McLaren+50.470 2 9 Fernando ALONSO Alpine+52.232 2 10 Lance STROLL Aston Martin+54.825 2 11 Pierre GASLY AlphaTauri+70.520 2 12 Alexander ALBON Williams1 L 2 13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1 L 2 14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 2 15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 3 16 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 3 17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 3 18 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 3 19 Nicholas LATIFI Williams1 L 2 20 Yuki TSUNODA ...

SkySportF1 : ?? SUPER MAX POOOLE POSITION ? ?? Che duello con Leclerc e Sainz I risultati ? - SkySportF1 : ?? Manca una gomma ? Sainz perde 10' al box LIVE ? - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Olanda 2022 LIVE: rinasce la Mercedes Hamilton crede nella vittoria - #DIRETTA #Olanda #LIVE:… - zazoomblog : F1 Gp Olanda 2022 Verstappen leader davanti alle Ferrari – Diretta - #Olanda #Verstappen #leader #davanti -

Gran Premio d'2022, il programma e gli orari tv Venerdì 2 settembre 08:55 F3 Prove Libere (Sky Sport F1) 10:05 F2 Prove Libere (Sky Sport F1) 12:30 F1 Prove Libere 1 (Sky Sport F1,......di Jokic contro l'. Israele piega 89 - 87 all'overtime la Finlandia di un super Markkanen. Facile vittoria per l'Ucraina sulla Gran Bretagna, la Polonia sorprende la Rep. Ceca. Tutto in...A Zandvoort si scaldano i motori, Verstappen e Leclerc si sfidano dalla prima fila: segui la cronaca diretta del GP d'Olanda [ LIVE Gara F1 ].Poi le due Ferrari con Leclerc e Sainz. Sul circuito di Zandvoort, parte in testa Max Verstappen su Red Bull che scattava dalla pole position. - ROMA, 04 SET - Partenza regolare nel Gp d'Olanda di For ...