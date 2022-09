Classifica ATP, Jannik Sinner supera Auger-Aliassime e fa un passo verso la top10: le proiezioni agli US Open (Di domenica 4 settembre 2022) Jannik Sinner, battendo l’americano Brandon Nakashima nel terzo turno degli US Open, ha già difeso il risultato ottenuto lo scorso anno a New York. Se però il 2021 aveva come “premio” Alexander Zverev, con il tedesco che poi arrivò a mettere in difficoltà Novak Djokovic, impegnandolo in semifinale per cinque set, stavolta c’è il bielorusso Ilya Ivashka, ostico sì, ma non tra i primi della classe. Il 12° posto nel ranking ATP, ottenuto con i 3020 punti attuali, significa intanto che non può essere più superato da Felix Auger-Aliassime, perché il canadese è stato eliminato, e che, battendo Ivashka (al suo secondo ottavo Slam in carriera), guadagnerebbe un’altra posizione. US Open 2022, Jannik Sinner perde il primo set, poi dilaga con ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022), battendo l’americano Brandon Nakashima nel terzo turno degli US, ha già difeso il risultato ottenuto lo scorso anno a New York. Se però il 2021 aveva come “premio” Alexander Zverev, con il tedesco che poi arrivò a mettere in difficoltà Novak Djokovic, impegnandolo in semifinale per cinque set, stavolta c’è il bielorusso Ilya Ivashka, ostico sì, ma non tra i primi della classe. Il 12° posto nel ranking ATP, ottenuto con i 3020 punti attuali, significa intanto che non può essere piùto da Felix, perché il canadese è stato eliminato, e che, battendo Ivashka (al suo secondo ottavo Slam in carriera), guadagnerebbe un’altra posizione. US2022,perde il primo set, poi dilaga con ...

