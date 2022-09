Calendario Europei basket oggi | orari partite 4 Settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 4 settembre 2022) Tutto è pronto per un’altra grande giornata di Euro2022. Scendono in campo solo 12 delle 24 squadre impegnate nella rassegna continentale per il terzo turno della fase a gironi, con tre sfide equamente divise tra il gruppo A (Tbilisi – Georgia) ed il gruppo B (Colonia – Germania). Ad inaugurare ilodierno sarà la sfida tra Bulgaria e Montenegro per il gruppo A (Tbilisi), mentre alle 14:30 a Colonia la Germania cerca il terzo successo consecutivo contro la Lituania (gruppo B). Circa due ore più tardi, sempre nella capitale georgiana, la Spagna del CT bresciano Sergio Scariolo affronta il Belgio per provare a mantenere la leadership del girone A. Spostandoci ancora in quel di Colonia, alle 17:45, la Slovenia di Luka Doncic si confronterà contro la Bosnia-Erzegovina in quello che possiamo definire un ‘derby’ balcanico. Aprirà poi il turno ...