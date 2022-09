Berlusconi la trovata prima delle elezioni è geniale | Cosa non si fa per dei voti in più… (Di domenica 4 settembre 2022) L’ultima trovata di Silvio Berlusconi è geniale. Guardate Cosa si è inventato per ottenere più voti alle prossime elezioni. Silvio Berlusconi (fonte web)Silvio Berlusconi fa il suo debutto su TikTok, piattaforma social che da tempo è in voga tra i giovani che la seguono tantissimo. Il Cavaliere si è presentato sul noto social in modo semplice, con un linguaggio informale. «Ciao ragazzi, eccomi qua!”, è stato il suo incipit. Berlusconi approda su TikTok Berlusconi ha voluto lanciare un messaggio in merito alle proposte del suo partito politico, Forza Italia. Berlusconi ha aperto il suo discorso dando il benvenuto ai giovani sul suo canale TikTok. È stato subito chiaro, spiegando di aver ... Leggi su topicnews (Di domenica 4 settembre 2022) L’ultimadi Silvio. Guardatesi è inventato per ottenere piùalle prossime. Silvio(fonte web)Silviofa il suo debutto su TikTok, piattaforma social che da tempo è in voga tra i giovani che la seguono tantissimo. Il Cavaliere si è presentato sul noto social in modo semplice, con un linguaggio informale. «Ciao ragazzi, eccomi qua!”, è stato il suo incipit.approda su TikTokha voluto lanciare un messaggio in merito alle proposte del suo partito politico, Forza Italia.ha aperto il suo discorso dando il benvenuto ai giovani sul suo canale TikTok. È stato subito chiaro, spiegando di aver ...

johnnyargo1 : Libertà su #cauzione. L’ultima trovata di #Berlusconi. Se sei ricco non vai in prigione. Tutti sono uguali di fronte alla legge. O no?!? - _giorg02 : RT @INYOUREYESZ4YN: ho aperto tik tok e mi sono trovata in SEQUENZA un video del profilo di berlusconi un video di renzi e un video di gius… - OmbraDuca : E già la trovata di questo pluricondannato anche per la trattativa Stato-mafia e fantastica: carceri superaffollat… - biicenzino : @szampa56 La soluzione di cui lamenti il non lieto fine, l'aveva trovata berlusconi nel 2008, di fatto l'accordo er… - MassyDamico90 : #Berlusconi su #tiktok potrebbe essere una trovata geniale, e sicuramente lo è, visto il numero esorbitante degli i… -