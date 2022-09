US Open, Sinner e Musetti avanti. Fuori Fognini (Di sabato 3 settembre 2022) Una prestazione non esaltante basta ai due giovani talenti per aggiudicarsi il passaggio al terzo turno degli US Open, rispettivamente contro Eubanks e Brouwer. Entrambi non hanno certamente portato in campo il loro miglior tennis, ma la buona notizia sta proprio in questo, soprattutto per Musetti. Infatti se per Sinner ormai queste vittorie ottenute di testa ed esperienza, ricordando i suoi 21 anni da poco compiuti, non sono più un fatto di cui stupirsi, non si può dire lo stesso di Musetti che in passato ha sempre mostrato delle lacune dal punto di vista caratteriale, assolutamente normali e comprensibili per un 2002, che in molti casi però lo hanno penalizzato molto nell’espressione del suo indiscutibile talento. Proprio per questo la sua vittoria in quattro set contro l’olandese Brouwer, uscito dalle ... Leggi su notizieitaliaonline (Di sabato 3 settembre 2022) Una prestazione non esaltante basta ai due giovani talenti per aggiudicarsi il passaggio al terzo turno degli US, rispettivamente contro Eubanks e Brouwer. Entrambi non hanno certamente portato in campo il loro miglior tennis, ma la buona notizia sta proprio in questo, soprattutto per. Infatti se perormai queste vittorie ottenute di testa ed esperienza, ricordando i suoi 21 anni da poco compiuti, non sono più un fatto di cui stupirsi, non si può dire lo stesso diche in passato ha sempre mostrato delle lacune dal punto di vista caratteriale, assolutamente normali e comprensibili per un 2002, che in molti casi però lo hanno penalizzato molto nell’espressione del suo indiscutibile talento. Proprio per questo la sua vittoria in quattro set contro l’olandese Brouwer, uscito dalle ...

Eurosport_IT : JANNIK S-O-L-I-D-I-S-S-I-M-O! ?????? Sinner si sbarazza dell'americano Eubanks in tre set e si qualifica al 3°turno d… - Tennis_Ita : Us Open, il programma di sabato 3 settembre: in nottata Sinner e Musetti a caccia degli ottavi di finale - la_staxy : RT @Eurosport_IT: Altra giornata di grande tennis agli US Open ???????????? Occhi puntati su Musetti e Sinner ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpe… - CatelliRossella : Tennis, Us Open: Sinner batte Eubanks, è al terzo turno - Tennis - ANSA - qnazionale : Us Open 2022, Sinner e Musetti per gli ottavi: orario e dove vederli -