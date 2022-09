US Open, Serena Williams: “Orgogliosa della mia carriera, ma non è facile dire “stop”. Il ricordo più bello? Parigi 2015? (Di sabato 3 settembre 2022) Serena Williams ha dato l’addio al tennis nel cuore della notte italiana, cedendo nei confronti di Ajla Tomljanovic nel match valevole per il terzo turno degli US Open 2022. La fuoriclasse 23 volte vincitrice di un titolo del Grande Slam aveva da tempo annunciato che il Major newyorkese sarebbe stato il suo ultimo torneo della carriera, per cui un commosso Arthur Ashe Stadium ha tributato un doveroso saluto alla nativa di Saginaw, nel Michigan. Nonostante un clamoroso tifo da parte del pubblico di Flushing Meadows, per la campionessa che tra 23 giorni spegnerà 41 candeline, è arrivata la sconfitta al terzo set contro la rivale australiana, con il punteggio di 5-7, 7-6 (4), 1-6, con un ultimo parziale nel quale le energie sono svanite tutte d’un colpo. Nel corso della ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)ha dato l’addio al tennis nel cuorenotte italiana, cedendo nei confronti di Ajla Tomljanovic nel match valevole per il terzo turno degli US2022. La fuoriclasse 23 volte vincitrice di un titolo del Grande Slam aveva da tempo annunciato che il Major newyorkese sarebbe stato il suo ultimo torneo, per cui un commosso Arthur Ashe Stadium ha tributato un doveroso saluto alla nativa di Saginaw, nel Michigan. Nonostante un clamoroso tifo da parte del pubblico di Flushing Meadows, per la campionessa che tra 23 giorni spegnerà 41 candeline, è arrivata la sconfitta al terzo set contro la rivale australiana, con il punteggio di 5-7, 7-6 (4), 1-6, con un ultimo parziale nel quale le energie sono svanite tutte d’un colpo. Nel corso...

