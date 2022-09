Prodi: «Se vince la destra democrazia meno liberale». Ma sogna il bavaglio per chi critica il Pd… (Di sabato 3 settembre 2022) Li definisce «irragionevoli» e «politicamente incomprensibili». Dopo Laura Boldrini, anche Romano Prodi lamenta il fatto che M5S e Calenda criticano il Pd, parlando di attacchi che sarebbero «un vero accanimento» e che piuttosto dovrebbero essere condotti contro la destra che, signora mia, se vince chissà dove ci porterà. A sinistra, insomma, a questo punto della campagna elettorale, prende piede con sempre maggiore veemenza l’idea che i dem non si possano e non si debbano criticare, perché altrimenti si rischia di avere una «democrazia meno liberale». Un ragionamento davvero bizzarro, di cui non solo non sfuggono le contraddizioni ma che consolida l’idea di una sinistra davvero all’ultima spiaggia. Il mondo alla rovescia di Prodi: ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 settembre 2022) Li definisce «irragionevoli» e «politicamente incomprensibili». Dopo Laura Boldrini, anche Romanolamenta il fatto che M5S e Calendano il Pd, parlando di attacchi che sarebbero «un vero accanimento» e che piuttosto dovrebbero essere condotti contro lache, signora mia, sechissà dove ci porterà. A sinistra, insomma, a questo punto della campagna elettorale, prende piede con sempre maggiore veemenza l’idea che i dem non si possano e non si debbanore, perché altrimenti si rischia di avere una «». Un ragionamento davvero bizzarro, di cui non solo non sfuggono le contraddizioni ma che consolida l’idea di una sinistra davvero all’ultima spiaggia. Il mondo alla rovescia di: ...

