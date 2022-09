Milan-Inter si va al riposo sull’1-1. Clima caldissimo al Meazza (Di sabato 3 settembre 2022) Primo tempo di fuoco nel derby tra Milan e Inter. Si parte subito forte in campo così come sugli spalti con i cori delle due tifoserie. Al 9? c’è un primo diverbio in campo tra e Dumfries dopo un contrasto. Deve Intervenire il direttore di gare con un doppio cartellino giallo. Al 15? Bastoni sfiora l’autogol. Cross di Leao, il centrale Interista colpisce di testa e centra la traversa della sua porta, ma aveva subito una carica nell’area piccola. Fischia Chiffi. Al 19? arriva il gol del vantaggio per l’Inter con Lautaro tocca per Correa a centrocampo, splendido filtrante che taglia la difesa rossonera, Brozovic si butta nello spazio e batte Maignan in uscita! Pronta la reazione dei rossoneri che al 25? sprecano una bella azione per l’inserimento di Calabria che ha spazio in area ma impatta male con la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Primo tempo di fuoco nel derby tra. Si parte subito forte in campo così come sugli spalti con i cori delle due tifoserie. Al 9? c’è un primo diverbio in campo tra e Dumfries dopo un contrasto. Devevenire il direttore di gare con un doppio cartellino giallo. Al 15? Bastoni sfiora l’autogol. Cross di Leao, il centraleista colpisce di testa e centra la traversa della sua porta, ma aveva subito una carica nell’area piccola. Fischia Chiffi. Al 19? arriva il gol del vantaggio per l’con Lautaro tocca per Correa a centrocampo, splendido filtrante che taglia la difesa rossonera, Brozovic si butta nello spazio e batte Maignan in uscita! Pronta la reazione dei rossoneri che al 25? sprecano una bella azione per l’inserimento di Calabria che ha spazio in area ma impatta male con la ...

sportface2016 : +++#Uefa, arrivano le sanzioni: 3 anni di settlement agreement per #Juventus e #Milan, 4 per #Inter e #Roma che avr… - sportface2016 : +++#Uefa, le multe per le quattro squadre italiane: #Milan 2 milioni (15 se non rientrerà nei 3 anni), #Juventus 3.… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - wvwall : RT @GabCM8: La Juventus in 5 partite ha tirato in porta solamente 15 volte, Inter e Milan con il derby di oggi raddoppiano il nostro dato s… - _Axel100 : RT @Marco_Roger10: La fame e la cattiveria in campo di Milan e Inter noi possiamo solo sognarla. Tutta qui la differenza, tra due squadre… -