Lungomare di Napoli, ok all’installazione di autovelox dopo la morte di Elvira (Di sabato 3 settembre 2022) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato di voler installare autovelox sul Lungomare in risposta alla morte di Elvira Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha deciso: su tutto il Lungomare della città partenopea, verranno installati gli autovelox. Questo, secondo quanto riferito dall’Ansa, è la risposta alla morte di Elvira Zibra. Lungomare Caracciolo di Napoli (Pixabay)La ragazza di 34 anni è stata investita alle 3 del mattino, mentre buttava l’immondizia a fine lavoro, da una moto con il conducente intento a impennare. Quest’ultimo, sprovvisto di patente di guida, aveva al suo seguito una passeggera senza casco. Un dolore immenso per Alba, madre di ... Leggi su vesuvius (Di sabato 3 settembre 2022) Il sindaco di, Gaetano Manfredi, ha annunciato di voler installaresulin risposta alladiGaetano Manfredi, sindaco di, ha deciso: su tutto ildella città partenopea, verranno installati gli. Questo, secondo quanto riferito dall’Ansa, è la risposta alladiZibra.Caracciolo di(Pixabay)La ragazza di 34 anni è stata investita alle 3 del mattino, mentre buttava l’immondizia a fine lavoro, da una moto con il conducente intento a impennare. Quest’ultimo, sprovvisto di patente di guida, aveva al suo seguito una passeggera senza casco. Un dolore immenso per Alba, madre di ...

annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Ha percorso il lungomare Caracciolo a folle velocità in moto impennando con una passeggera in sella con lui ed ha travol… - giuseppe_alto : Ha percorso il lungomare Caracciolo a folle velocità in moto impennando con una passeggera in sella con lui ed ha t… - Marilenapas : RT @RaiNews: Diffuse le immagini della donna travolta dalla moto in impennata a Napoli, sul lungomare Caracciolo. Il motociclista, identifi… - LuiRispoli : Usare la tragedia di una povera ragazza che qualche sera fa è stata uccisa investita sul lungomare da un bastardo s… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: A Napoli autovelox sul lungomare dopo morte 34enne travolta da moto -