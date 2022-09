Ligue 1 2022 2023 | Psg nel segno di Mbappè | comodo tris in casa del Nantes

(Di sabato 3 settembre 2022) Tutto facile per il Psg nella sfida serale del sabato in compagnia della. La squadra di Galtier si conferma capolista del campionato francese e lo fa con un roboanteindel, nobile decaduta del calcio transalpino. I gialloverdi reggono per pochi minuti, poi vengono puniti dall’asse tra Leo Messi e Kylian Mbappe. Assist dell’argentino per il fuoriclasse francese che fa partire il tiro a giro di destro e non sbaglia, quindi nella ripresa la connessione viene ripristinata per il raddoppio. Ci pensa Mendes, nel finale, a firmare ildegli ospiti, implacabili anche stasera. Addirittura 5-0 nel pomeriggio per il Lione, che si scatena contro l’Angers. Doppietta di Toko Ekambi, Lacazette a blindarla, Castello Lukeba con classe e anche ...

La partita Nantes - PSG di sabato 3 settembrein diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 6° giornata di1 NANTES " Allo Stade de la Beaujoire, sabato 3 settembre , alle ore ... Sesta giornata di Ligue 1. Questa sera, alle 21:00, il PSG, che martedì incontrerà la Juventus in Champions League, sfiderà il Nantes.