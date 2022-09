Lazio-Napoli 1-2: Kim e super Kvara ribaltano Sarri, azzurri primi col Milan (Di sabato 3 settembre 2022) Il Napoli si ritrova. Dopo i due passaggi a vuoto con Fiorentina e Lecce gli azzurri sanno alzare la testa con una vittoria di carattere: vanno sotto sul campo della Lazio e con pazienza e... Leggi su ilmattino (Di sabato 3 settembre 2022) Ilsi ritrova. Dopo i due passaggi a vuoto con Fiorentina e Lecce glisanno alzare la testa con una vittoria di carattere: vanno sotto sul campo dellae con pazienza e...

Eurosport_IT : IL NAPOLI RIMONTA LA LAZIO! ???? Gli uomini di Spalletti rispondono alla rete in apertura di Zaccagni: ancora decisi… - CB_Ignoranza : Dopo 500 tentativi Kvaratskhelia butta giù il muro Provedel, segna il quarto gol in cinque partite e regala 3 punti… - assocalciatori : ?? L’attaccante della @OfficialSSLazio @ciroimmobile ha ricevuto il premio “Paolo Rossi” dal Presidente… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: #SerieA La squadra di Spalletti sale momentaneamente in testa alla pari col Milan a 11 punti, mentre gli uomini di Sarr… - GioAquila81 : Le vittorie fanno morale. I due punti persi a Genova si sono fatti sentire. La Lazio vista con l'Inter e prima di o… -