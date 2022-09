I 10 grattacieli più apprezzati al mondo (Di sabato 3 settembre 2022) Il più alto al mondo resta ancora il Burj Khalifa di Dubai con i suoi 829,80 metri e 163 piani. Stiamo parlando dei grattacieli, ovvero tutte quelle costruzioni che superano i 300 metri d’altezza e che stanno completamente modificando l’aspetto delle nostre città. Attualmente ne esistono 208 in tutto il mondo (il numero si alza notevolmente se iniziamo a considerare tutti gli edifici di almeno 100m, arrivando a un impressionante 22.791). Nonostante New York sia la città a vantare più grattacieli al mondo, il 70% di essi è situato in Asia. Musement, la piattaforma digitale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha deciso di prendere in analisi i 100 grattacieli più alti al mondo e scoprire quali siano i dieci più popolari, ... Leggi su panorama (Di sabato 3 settembre 2022) Il più alto alresta ancora il Burj Khalifa di Dubai con i suoi 829,80 metri e 163 piani. Stiamo parlando dei, ovvero tutte quelle costruzioni che superano i 300 metri d’altezza e che stanno completamente modificando l’aspetto delle nostre città. Attualmente ne esistono 208 in tutto il(il numero si alza notevolmente se iniziamo a considerare tutti gli edifici di almeno 100m, arrivando a un impressionante 22.791). Nonostante New York sia la città a vantare piùal, il 70% di essi è situato in Asia. Musement, la piattaforma digitale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il, ha deciso di prendere in analisi i 100più alti ale scoprire quali siano i dieci più popolari, ...

La classifica degli edifici più amati (e instagrammati). Da Dubai a New York, passando per Taipei e Seoul