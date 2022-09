F1, le previsioni meteo per il GP d’Olanda: temperature più basse, ma non dovrebbe piovere (Di sabato 3 settembre 2022) Appuntamento da non perdere domani con l’edizione 2022 del Gran Premio d’Olanda, 15mo impegno del Mondiale F1. Le previsioni meteo dovrebbero assicurare ai protagonisti una competizione senza rischio di pioggia, una condizione che per ora non è stata provata durante le varie sessioni in pista. Degli ipotetici rovesci sono attesi nel tardo pomeriggio, una serie di perturbazioni che sulla carta sono destinate a non intaccare gli ultimi passaggi della prova di casa di Max Verstappen che domani scatterà davanti a tutti con la propria Red Bull #1. La differenza rispetto alla giornata di ieri ed a questo pomeriggio sta nelle temperature. Non si dovrebbero infatti superare i 26 gradi, una temperatura ben distante rispetto alle qualifiche che abbiamo registrato questa mattina intorno alle ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Appuntamento da non perdere domani con l’edizione 2022 del Gran Premio, 15mo impegno del Mondiale F1. Lero assicurare ai protagonisti una competizione senza rischio di pioggia, una condizione che per ora non è stata provata durante le varie sessioni in pista. Degli ipotetici rovesci sono attesi nel tardo pomeriggio, una serie di perturbazioni che sulla carta sono destinate a non intaccare gli ultimi passaggi della prova di casa di Max Verstappen che domani scatterà davanti a tutti con la propria Red Bull #1. La differenza rispetto alla giornata di ieri ed a questo pomeriggio sta nelle. Non siro infatti superare i 26 gradi, una temperatura ben distante rispetto alle qualifiche che abbiamo registrato questa mattina intorno alle ...

