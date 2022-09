F1: Gp Olanda, Verstappen in pole davanti a Leclerc e Sainz (Di sabato 3 settembre 2022) Zandvoort, 3 set. - (Adnkronos) - Max Verstappen centra la pole position del Gp d'Olanda sul circuito di Zandvoort. L'olandese della Red Bull gira in 1'10"342 precedendo le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'10"363) e dello spagnolo Carlos Sainz (1'10434). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Zandvoort, 3 set. - (Adnkronos) - Maxcentra laposition del Gp d'sul circuito di Zandvoort. L'olandese della Red Bull gira in 1'10"342 precedendo le due Ferrari del monegasco Charles(1'10"363) e dello spagnolo Carlos(1'10434).

