Conte attacca il Pd | «Dialogo difficile»

ArcibaldoPagli1 : @colvieux Lo stesso PD però attacca tutti, da Calenda a Conte. Insomma è qualcosa che fanno anche loro, quindi non c'è da meravigliarsi - Marotta14Mauro : RT @ApotadiMileto: @esposito18669 @GiuseppeConteIT @EnricoLetta @pdnetwork Stefano Esposito,chi è costui? Chi è questo bel campione del PD… - ConfrontoDem : Calenda attacca Salvini: “Sei vicino a Putin, ora querelami” | VIDEO - carlosantaroni2 : RT @Tiziana99296006: Oggi la direzione #PD è uscita con una serie di tweet tutti uguali su Calenda e Renzi….ogni giorno #Conte attacca in m… - Isabella_tos : RT @Tiziana99296006: Oggi la direzione #PD è uscita con una serie di tweet tutti uguali su Calenda e Renzi….ogni giorno #Conte attacca in m… -

- La crisi del gas infiamma la campagna elettorale. Meloni tace,chiede piano comune europeo come per il Covid, pressing di Di Maio affinché governo intervenga senza attendere Bruxelles... ha proseguito Calenda che ha poi osservato: "manifesti di Letta in cui dice se non sei con noi sei no vax, ma chi lo dice Io sono stato pro vax e anche, e anche Fi. Perché il mondo è diviso ... Elezioni: Vacca, Conte attacca Di Maio per un pugno di like - Abruzzo La crisi del gas infiamma la campagna elettorale. Meloni tace, Conte chiede piano comune europeo come per il Covid, pressing di Di Maio affinché governo intervenga senza attendere Bruxelles ...Il segretario dem, stretto tra il doppio fuoco degli alleati mancati, scrive ai militanti: la scelta è tra noi e la destra. De Magistris prende le distanze da tutti: no a passerelle a Rimini o Cernobb ...