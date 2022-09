Arisa dove sei? L’assenza dai social preoccupa i fan dopo l’operazione chirurgica

inarteziogio : @boboseventynine Arisa canta 'Dove non batte il sole' - ___rkomi____ : @inmyplaaaace ed arisa che cerca di andare all'eurovision dove la metti? -

...un artista eclettico poteva esprimersi come ballerino, cantante, presentatore: pensiamo a ... Adoroe sono felice che sia nuovamente in cattedra. Mi rammarico di non avere potuto lavorare ......un artista eclettico poteva esprimersi come ballerino, cantante, presentatore: pensiamo a ...tardi! Rifarei sicuramente Amici un programma che ho amato tantissimo! Mentre per quanto riguarda...Problemi di salute, ancora, per Arisa. I suoi fan sono seriamente preoccupati, il tutto è emerso in queste ore e c'è anche un ...Terni- Confermata la presenza di Arisa per il tanto atteso “Tributo Sergio Endrigo” in programma il 4 settembre all’anfiteatro romano. La cantante ha fatto preoccupare i ...