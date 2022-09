Amici 22, Nunzio parla per la prima volta di Cosmary: “Non potevamo controllarci” (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo tanti gossip, finalmente Nunzio Stancampiano è uscito allo scoperto e, ospite del salotto della trasmissione “Dimmi tutto” di Lorella Cuccarini, ha ammesso di essere innamorato. E anche se non ha fatto il nome della sua lei, appare chiaro a tutti che si tratti di Cosmary Fasanelli. “Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo” ha dichiarato Nunzio in risposta alla domanda della Cuccarini. “Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattutto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare. La situazione è questa” ha ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo tanti gossip, finalmenteStancampiano è uscito allo scoperto e, ospite del salotto della trasmissione “Dimmi tutto” di Lorella Cuccarini, ha ammesso di essere innamorato. E anche se non ha fatto il nome della sua lei, appare chiaro a tutti che si tratti diFasanelli. “Dell’amore non mi va dirne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo” ha dichiaratoin risposta alla domanda della Cuccarini. “Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattutto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare. La situazione è questa” ha ...

