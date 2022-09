Vlahovic è letale: un gol ogni 22 tocchi! (Di venerdì 2 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

peppipatti : #Milik conferma ancora una volta di essere letale sotto porta. Primo gol in due spezzoni di partita con la… - breathe1973 : @FabRavezzani Vlahovic è letale in area ma per la sua stazza è ancora molto acerbo nel difendere palla e far salire… -