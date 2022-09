US OPEN, BERRETTINI-MURRAY: SUPERSFIDA DALL’ERBA AL CEMENTO (Di venerdì 2 settembre 2022) C’è un baronetto dall’altra parte della rete, ma non aspettatevi che Matteo BERRETTINI si lasci impressionare dal titolo nobiliare del rivale. Semmai potrebbe ammettere che Andy MURRAY, benché non sia più il talento che ha contribuito a riportare la terra d’Albione sul trono di Wimbledon dopo decenni di attesa, resti ancora uno dei clienti più scomodi da affrontare, per giunta in una partita dello slam. Il ranking, una volta tanto, lo guardino gli altri: MURRAY è fuori dalla top 50, ma a Flushing Meadows ha dimostrato di star bene e di poter dire la sua contro qualunque avversario. E poi i due si conoscono, oltre ad essersi affrontati diverse volte nel recente passato: l’ultima è storia vecchia di poco più di due mesi, con BERRETTINI bravo a imporsi al terzo nella finale del torneo di Stoccarda, sull’erba, che per ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 2 settembre 2022) C’è un baronetto dall’altra parte della rete, ma non aspettatevi che Matteosi lasci impressionare dal titolo nobiliare del rivale. Semmai potrebbe ammettere che Andy, benché non sia più il talento che ha contribuito a riportare la terra d’Albione sul trono di Wimbledon dopo decenni di attesa, resti ancora uno dei clienti più scomodi da affrontare, per giunta in una partita dello slam. Il ranking, una volta tanto, lo guardino gli altri:è fuori dalla top 50, ma a Flushing Meadows ha dimostrato di star bene e di poter dire la sua contro qualunque avversario. E poi i due si conoscono, oltre ad essersi affrontati diverse volte nel recente passato: l’ultima è storia vecchia di poco più di due mesi, conbravo a imporsi al terzo nella finale del torneo di Stoccarda, sull’erba, che per ...

Eurosport_IT : BERRETTINI INIZIA BENE! ?????? Buona la prima del nostro Matteo che elimina in 3 set il cileno Jarry: l'azzurro conqu… - infoitsport : Murray-Berrettini, US Open: orario, diretta tv, streaming, pronostici - qnazionale : Us Open 2022, Berrettini a caccia degli ottavi contro Murray. Orario tv della sfida - infoitsport : Us Open oggi, il programma delle partite: Berrettini-Murray è il match da non perdere - infoitsport : Berrettini Murray oggi in tv, Us Open 2022: dove vederla in diretta -