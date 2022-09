Uomini e Donne: svelato tutto in anteprima (Di venerdì 2 settembre 2022) Uomini e Donne: tutte le anticipazioni sulla prima registrazione avvenuta il 30 agosto E’ iniziata una nuova stagione di Uomini e Donne anche se la puntata andrà in onda dal 19 settembre. Grazie ad alcune talpe presenti nel programma possiamo anticipare cosa è accaduto e soprattutto chi sono i primi tronisti e non solo… anticipazioni Uomini e Donne (web)Uomini e Donne: chi sono i tronisti? La nuova tronista di Uomini e Donne è Federica Aversano. Un volto di certo non nuovo al pubblico, ma molto atteso. Maria De Filippi non ha nascosto, a modo suo, di avere una specie di debole per il caratterino di Federica. Così dopo aver corteggiato Matteo Ranieri lo scorso anno, la padrona di casa ... Leggi su formatonews (Di venerdì 2 settembre 2022): tutte le anticipazioni sulla prima registrazione avvenuta il 30 agosto E’ iniziata una nuova stagione dianche se la puntata andrà in onda dal 19 settembre. Grazie ad alcune talpe presenti nel programma possiamo anticipare cosa è accaduto e sopratchi sono i primi tronisti e non solo… anticipazioni(web): chi sono i tronisti? La nuova tronista diè Federica Aversano. Un volto di certo non nuovo al pubblico, ma molto atteso. Maria De Filippi non ha nascosto, a modo suo, di avere una specie di debole per il caratterino di Federica. Così dopo aver corteggiato Matteo Ranieri lo scorso anno, la padrona di casa ...

