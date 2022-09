Secondo i dati di Comparisonator Lozano è uno dei tre migliori esterni della Serie A (Di venerdì 2 settembre 2022) Lozano è uno dei tre migliori esterni della Serie A Una statistica che potrebbe far sobbalzare sulla sedia molti, soprattutto tifosi del Napoli che non apprezzano il calciatore messicano. A riportarla Enrico Gomez su foxdeportes, che mette insieme i dati di Comparisonator, una delle svariate applicazioni per raccogliere dati sui calciatori in gioco e compararli. Secondo l’app dunque il ‘Chucky’ Lozano è uno dei migliori giocatori nella sua posizione in tutta la Serie A. Guardando alle sue prime tre partite in Italia, il giocatore del Napoli è il terzo miglior esterno destro Secondo App Comparisonator , dietro solo a Denzel Dumfries dell’Inter e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022)è uno dei treA Una statistica che potrebbe far sobbalzare sulla sedia molti, soprattutto tifosi del Napoli che non apprezzano il calciatore messicano. A riportarla Enrico Gomez su foxdeportes, che mette insieme idi, una delle svariate applicazioni per raccoglieresui calciatori in gioco e compararli.l’app dunque il ‘Chucky’è uno deigiocatori nella sua posizione in tutta laA. Guardando alle sue prime tre partite in Italia, il giocatore del Napoli è il terzo miglior esterno destroApp, dietro solo a Denzel Dumfries dell’Inter e ...

SusannaCeccardi : Secondo i dati diffusi dal Viminale, il 40 per cento delle violenze è commesso da stranieri. Reati che potrebbero b… - napolista : Un dato statistico che potrebbe far arricciare il naso a qualche tifoso, eppure, numeri alla mano il ‘Chucky’ è die… - sunsetodown : RT @ItalianPolitics: Gli hacker all'attacco dell'energia in Italia. Ricordate? Qui a IP Ve ne parlammo l'altro-ieri e poi @StartMagNews GIÀ… - CheGuevaraRoma : RT @OssRepressione: Secondo i dati raccolti dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il numero di persone migranti che ogni an… - StefanoAM : RT @mraffa1946: Secondo i dati Imps i percettori del reddito di cittadinanza sono 443 mila al Nord, 340 mila al Centro e 1,7 milioni al Sud… -