Pyrex e Rkomi sulle note del pop insieme con “Per averti” (Di venerdì 2 settembre 2022) Pyrex, uno degli artisti emergenti più ecclettici e maggiormente di spicco che ha saputo contraddistinguersi tra la Dark Polo Gang, e Rkomi, che invece ha rivoluzionato la nuova scena pop italiana. insieme i due cantanti si uniscono per creare un’unica sinfonia in Per averti, il brano che segna la loro prima collaborazione, tra pop e rap in fase di sperimentazione. Pyrex è stato uno degli artisti che ha saputo maggiormente contraddistinguersi nella Dark Polo Gang, il gruppo musicale che più di ogni altro ha influenzato la nuova wave della musica urban italiana. Ma adesso per l’artista è tempo di camminare da solo. Dopo qualche pezzo in collaborazione con l’ex socio Tony Effe, il cantante sta proseguendo la strada da solista e questa volta Pyrex ha voluto al suo fianco ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 settembre 2022), uno degli artisti emergenti più ecclettici e maggiormente di spicco che ha saputo contraddistinguersi tra la Dark Polo Gang, e, che invece ha rivoluzionato la nuova scena pop italiana.i due cantanti si uniscono per creare un’unica sinfonia in Per, il brano che segna la loro prima collaborazione, tra pop e rap in fase di sperimentazione.è stato uno degli artisti che ha saputo maggiormente contraddistinguersi nella Dark Polo Gang, il gruppo musicale che più di ogni altro ha influenzato la nuova wave della musica urban italiana. Ma adesso per l’artista è tempo di camminare da solo. Dopo qualche pezzo in collaborazione con l’ex socio Tony Effe, il cantante sta proseguendo la strada da solista e questa voltaha voluto al suo fianco ...

Federicab1975 : E ancora non è uscito il video...se questo è l'antipasto...cameriere un ambulanzaaaaa.... #Pyrex #Rkomi #PerAverti - Federicab1975 : Ode al tassista Mirko questa foto Mirko quella giacca Mirko quello sguardo Mirko.... #Pyrex #Rkomi #PerAverti ?????? - HiphopStarzTour : PYREX: “Per averti” è il nuovo singolo con RKOMI - FraDelgiu : i BNKR44 hanno preso MANI STRETTE, l'hanno rinominato in PER AVERTI, modificato un paio di cose e l'hanno regalata a Pyrex e Rkomi - g1ravolte : la canzone di pyrex con rkomi è un boppone -

CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (02 Settembre 2022) #NewMusicFriday Pyrex - Rkomi - Voto 6,90 - La Dark è dimenticata. Ormai la direzione è il pop - urban nelle sonorità e nelle liriche e Pyrex ci sta alla grande! Poi Rkomi lo accompagna in questa transazione, ... Pyrex gioca col Pop e con l'uptempo insieme a Rkomi in Per Averti Il nuovo singolo Per averti , in collaborazione con l'icona del nuovo pop italiano Rkomi , è disponibile su tutte le piattaforme. Per averti dimostra ancora una volta la versatilità di Pyrex , ... Significato e testo di Per Averti, Pyrex veste di nero il pop italiano insieme a Rkomi Dopo l’era DPG, Pyrex sbarca nel pop: dopo l’uscita di Sinfonia della distruzione è il tempo di Per Averti con Rkomi ... Pyrex della Dark Polo Gang e Rkomi pubblicano "Per averti" Due mondi musicali che si uniscono e sfornano un brano dal sound potente. Torna in grande stile Pyrex, che dopo essersi distinto come uno degli elementi più eclettici e musicalmente validi della Dark ... - Voto 6,90 - La Dark è dimenticata. Ormai la direzione è il pop - urban nelle sonorità e nelle liriche eci sta alla grande! Poilo accompagna in questa transazione, ...Il nuovo singolo Per averti , in collaborazione con l'icona del nuovo pop italiano, è disponibile su tutte le piattaforme. Per averti dimostra ancora una volta la versatilità di, ...Dopo l’era DPG, Pyrex sbarca nel pop: dopo l’uscita di Sinfonia della distruzione è il tempo di Per Averti con Rkomi ...Due mondi musicali che si uniscono e sfornano un brano dal sound potente. Torna in grande stile Pyrex, che dopo essersi distinto come uno degli elementi più eclettici e musicalmente validi della Dark ...