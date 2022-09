Milan | Bakayoko via? Il francese può ancora lasciare i rossoneri I dettagli

(Di venerdì 2 settembre 2022) Nonostante le fine del calciomercato, ilpuòlavorare alla cessione di: iCome riportato dal Corriere della Sera resta, nonostante la chiarezza delnel considerarlo fuori dal progetto,non ha voluto rescindere il suo contratto ed è rimasto in rossonero. Ora però sarà escluso dalle liste Champions. La Gazzetta dello Sport apre però ad un ulteriore scenario: alcuni mercati sonoaperti, su tutti Turchia e Grecia. Per un addio, c’ètempo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

rimane alCome ci informa il giornalista Nizaar Kinsella del Chelsea Standard Sport , Tiemouèsi è rifiutato di trasferirsi al Monza . Nonostante le tante discussioni attorno ...Proseguirà la sua avventura alinvece: il centrocampista non ha risolto il contratto e resterà a disposizione di Pioli. FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti ...Milan, il nostro voto al mercato dei rossoneri in questa sessione estiva 2022. Dest l'ultimo arrivato, De Ketelaere è una perla ...C’è stata molta confusione sul futuro di Tiemoue Bakayoko durante l’ultimo giorno di mercato, ma alla fine è rimasto al Milan. Come riporta MilanNews , Bakayoko è rimasto al Milan perché alla fine il ...