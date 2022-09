LIVE Fognini-Nadal 6-2 3-2, US Open 2022 in DIRETTA: break di Fabio in avvio di secondo set (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Scappa via il rovescio di Nadal. 14° gratuito con questo fondamentale per il maiorchino. 4-2 Game Fognini. Brutta scelta dello spagnolo, che si concede all’avversario giocando una palla corta ad inizio punto. AD-40 Decolla il rovescio di Nadal. 40-40 Peccato. Di poco in corridoio il dritto di Fabio in uscita dal servizio. 40-30 Gran punto dell’azzurro, che si apre il campo con il dritto lungolinea e chiude con la volèe alta. 30-30 Lontano dal campo Fognini cerca il vincente di rovescio, ma la palla termina fuori dal corridoio. 30-15 In corridoio il dritto del numero 3 ATP. 15-15 Deliziosa la smorzata di rovescio dello spagnolo. 15-0 Scappa via il dritto di Nadal sull’accelerazione di dritto del ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Scappa via il rovescio di. 14° gratuito con questo fondamentale per il maiorchino. 4-2 Game. Brutta scelta dello spagnolo, che si concede all’avversario giocando una palla corta ad inizio punto. AD-40 Decolla il rovescio di. 40-40 Peccato. Di poco in corridoio il dritto diin uscita dal servizio. 40-30 Gran punto dell’azzurro, che si apre il campo con il dritto lungolinea e chiude con la volèe alta. 30-30 Lontano dal campocerca il vincente di rovescio, ma la palla termina fuori dal corridoio. 30-15 In corridoio il dritto del numero 3 ATP. 15-15 Deliziosa la smorzata di rovescio dello spagnolo. 15-0 Scappa via il dritto disull’accelerazione di dritto del ...

