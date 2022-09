LIVE Fognini-Nadal 6-2 2-1, US Open 2022 in DIRETTA: break di Fabio in avvio di secondo set (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre palle break Fognini. Tiene benissimo lo scambio l’azzurro, che raccoglie un nuovo errore dello spagnolo. 0-30 Bravissimo Fabio, che torna a spingere con entrambi i fondamentali e chiude con uno smash non banale. 0-15 Meraviglioso il rovescio incrociato vincente di Fognini. 2-2 Controbreak Nadal. Con un doppio fallo l’azzurro cede nuovamente la battuta ed il break di vantaggio. 40-AD Palla del controbreak Nadal. Prende l’iniziativa lo spagnolo, che con coraggio spinge con il rovescio lungolinea e chiude con lo smash. 40-40 Lungo il dritto di Fognini in uscita dal servizio. Si va ai vantaggi. 40-30 Nonostante un contropiede telefonato ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Tre palle. Tiene benissimo lo scambio l’azzurro, che raccoglie un nuovo errore dello spagnolo. 0-30 Bravissimo, che torna a spingere con entrambi i fondamentali e chiude con uno smash non banale. 0-15 Meraviglioso il rovescio incrociato vincente di. 2-2 Contro. Con un doppio fallo l’azzurro cede nuovamente la battuta ed ildi vantaggio. 40-AD Palla del contro. Prende l’iniziativa lo spagnolo, che con coraggio spinge con il rovescio lungolinea e chiude con lo smash. 40-40 Lungo il dritto diin uscita dal servizio. Si va ai vantaggi. 40-30 Nonostante un contropiede telefonato ...

