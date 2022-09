Le trapiantano l’utero e mette al mondo una bambina | è la prima volta in Italia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 settembre 2022) Non era mai successoe la gioia è incontenibile. Inoggi è nata una bimba, figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero nel nostro Paese. Un evento straordinario, il primo caso in, il sesto aldi una gravidanza portata a termine dopo un trapianto da donatrice deceduta. La gioia a Catania La bimba, Alessandra, è nata all’ospedale Cannizzaro di Catania. La mamma, che ha 31 anni, era venuta alsenza utero a causa di una rara patologia congenita, la sindrome di Rokitansky. Ma non voleva rinunciare al suo ‘desiderio più grande’. E, così, aveva deciso di sottoporsi al trapianto, il primo in: la donatrice, un 37enne già madre, era morta per un improvviso arresto cardiaco e in vita, in occasione del rinnovo della carta d’identità, ...