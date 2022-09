Le Parisien | il mancato arrivo di Skriniar è un fallimento per il mercato del Psg

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ildistato un vero e proprioper ildel Psg, scrive l’edizione odierna di Le. Indicato fin dal primo momento come uno degli acquisti prioritari, il difensore centrale dell’Inter si era assicurato posto da titolare nella squadra di Galtier e un contratto alto in rosa . Anche l’Inter era interessata all’operazione in corso poiché il suo contratto scade il 30 giugno e dal 1 gennaio è libero di trattare con chiunque . In Francia si pensa che il Psg possa tornare all’attacco già a gennaio, ma al momento è chiaro che la mancata firma del calciatore è unper il club parigino. As spiega che l’operazione diventa ancora più fallimentare se si considera che è stato lo stesso Nasser Al Khelaïfi, presidente del ...

napolista : As spiega che l’operazione diventa ancora più fallimentare se si considera che è stato lo stesso Nasser Al Khelaïfi… -

IlNapolista

Sabato scorso la premier, in un'intervista a Le, aveva affrontato un'altra nota dolente, ... Da parte di Borne oggi non èil richiamo all'unità politica e l'appello a 'non colorare' la ...Ad affermarlo sulle colonne de Leè stato lo stesso presidente francese, che in fondo ha ... dall' Eurovision Song Contest ad appunto ilpassaggio di Mbappé alla corte del Real Madrid . Atmosfera tesa al Psg: c'è impazienza per la lentezza delle operazioni in uscita (tra cui Navas) - ilNapolista Il centrocampista del Napoli sosterrà le visite mediche e poi si legherà alla formazione campione di Francia. Lo scrive Le Parisien ...Comincia ad esserci tensione al Psg. Secondo quanto è riportato da Le Parisien la già difficile situazione riguardante il mercato è è peggiorata ...