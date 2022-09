Flat tax, Covid, restrizioni: cosa vuole fare Berlusconi (Di venerdì 2 settembre 2022) Il “Cavaliere” lancia un programma ricco d’iniziative che puntano sulla tutela della libertà e della salute, il rilancio dell’economia attraverso la realizzazione di grandi opere, la salvaguardia del lavoro dei giovani, l’aumento delle pensioni minime e tanto altro. cosa c’è nel programma di Forza Italia Silvio Berlusconi è chiaro: “Siamo i continuatori e i testimoni in Italia della tradizione liberale, della tradizione garantista, della tradizione cristiana, della tradizione europeista”. Con queste parole apre il programma lungo 36 pagine di Forza Italia. Per quanto riguarda l’economia si mira alla creazione di una No Tax Area fino a 13.000 euro, all’eliminazione delle tasse di successione e donazione, ad una riduzione della pressione fiscale sul comparto immobiliare a partire dall’eliminazione dell’IMU per gli immobili occupati o inagibili. Il leader ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 2 settembre 2022) Il “Cavaliere” lancia un programma ricco d’iniziative che puntano sulla tutela della libertà e della salute, il rilancio dell’economia attraverso la realizzazione di grandi opere, la salvaguardia del lavoro dei giovani, l’aumento delle pensioni minime e tanto altro.c’è nel programma di Forza Italia Silvioè chiaro: “Siamo i continuatori e i testimoni in Italia della tradizione liberale, della tradizione garantista, della tradizione cristiana, della tradizione europeista”. Con queste parole apre il programma lungo 36 pagine di Forza Italia. Per quanto riguarda l’economia si mira alla creazione di una No Tax Area fino a 13.000 euro, all’eliminazione delle tasse di successione e donazione, ad una riduzione della pressione fiscale sul comparto immobiliare a partire dall’eliminazione dell’IMU per gli immobili occupati o inagibili. Il leader ...

