Elezioni | Guzzetta | ' ogni giorno di attesa in più è danno per lista Cappato | giustizia sia tempestiva**

(Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Ci auguriamo che lasia in grado di assumere decisioni tempestive. Il tempo purtroppo è quasi scaduto. Le elezioni sono tra 20 giorni.diin più è unper la". Così all'Adnkronos Giovanni, ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Roma Tor Vergata e difensore della'Referendum e democrazia con' nonché estensore del ricorso d'urgenza (ex articolo 700 del codice di procedura civile) depositato questa mattina per ottenere l'ammissione della(esclusa dalle elezioni 2022) nella circoscrizione della Lombardia.

