Convocati Fiorentina, le scelte di Italiano per la Juve: due assenti

La Fiorentina ha reso noti i Convocati per il match contro la Juve. Assenti Bonaventura (dopo il lutto che lo ha colpito) e l'infortunato Duncan. 

LA LISTA – Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Cerofolini, Dodo, Igor, Gollini, Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouamé, Maleh, Mandragora, Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Zurkowski.

