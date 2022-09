Chiede al datore di lavoro lo stipendio, lui lo prende a bastonate e lo accoltella (Di venerdì 2 settembre 2022) Voleva solo avere i soldi che si era sudati con il suo lavoro e invece ha ottenuto bastonate e coltellate. L’assurda vicenda è accaduta in provincia di Latina, a Mesa di Pontinia, a un bracciante agricolo di 24 anni di origine indiana. L’aggressione al posto del denaro Il ragazzo ieri mattina si è recato nell’azienda agricola, specializzata nel settore caseario, dove ha prestato la sua opera per 32 giorni, comprensivi di sabato, domenica e festivi. Il suo compito era quello di addetto alla stalla. Il compenso pattuito per il lavoro svolto era di 1.200 euro e il giovane era andato a riscuotere quanto ancora dovuto. Fino a quel momento, infatti, gli era stato versato solo un acconto di poche centinaia di euro. Ma le cose sono andate in maniera ben diversa da come il 24enne si aspettava. Quando il ragazzo ha chiesto il suo compenso, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Voleva solo avere i soldi che si era sudati con il suoe invece ha ottenutoe coltellate. L’assurda vicenda è accaduta in provincia di Latina, a Mesa di Pontinia, a un bracciante agricolo di 24 anni di origine indiana. L’aggressione al posto del denaro Il ragazzo ieri mattina si è recato nell’azienda agricola, specializzata nel settore caseario, dove ha prestato la sua opera per 32 giorni, comprensivi di sabato, domenica e festivi. Il suo compito era quello di addetto alla stalla. Il compenso pattuito per ilsvolto era di 1.200 euro e il giovane era andato a riscuotere quanto ancora dovuto. Fino a quel momento, infatti, gli era stato versato solo un acconto di poche centinaia di euro. Ma le cose sono andate in maniera ben diversa da come il 24enne si aspettava. Quando il ragazzo ha chiesto il suo compenso, il ...

CorriereCitta : Chiede al datore di lavoro lo stipendio, lui lo prende a bastonate e lo accoltella - germanag_ge : Chiede di essere pagato ma viene picchiato e accoltellato dal datore di lavoro - QdiCuori2012 : RT @ArmandoCincirre: @MadameA02 in Irlanda chi cerca lavoro nel colloquio chiede anche quanto deve essere il suo stipendio, se il datore gl… - biskero : @bruno_simili Mica chiede soldi al ex datore di lavoro.... - scorpio66966 : RT @ArmandoCincirre: @MadameA02 in Irlanda chi cerca lavoro nel colloquio chiede anche quanto deve essere il suo stipendio, se il datore gl… -