Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il quarto anniversario di nozze a Portofino (Di venerdì 2 settembre 2022) “Anniversary dream in Portofino”. Fedez e Chiara Ferragni hanno lasciato i figli Leone e Vittoria a Milano e si sono Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 2 settembre 2022) “Anniversary dream in”.hanno lasciato i figli Leone e Vittoria a Milano e si sono Perizona Magazine.

GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - RadioZetaOf : ?? Avete letto le dediche che si sono scambiati i #Ferragnez? - xst3fania : io comunque necessito dei raccoglitori di Chiara Ferragni perché sono bellissimi ma poi voi immaginate la sensazio… -