Calciomercato Napoli | Navas può arrivare a costo zero o a gennaio Dal Milan arriva l’attaccante Leonardo Rossi

Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - DiMarzio : #Calciomercato, #Ounas verso il @losclive. Trattativa in chiusura - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieB | Il @CalcioComo ha chiuso per l'arrivo dell'attaccante classe 2003 Giuseppe… - LiukGiordano : Chiuso il calciomercato estivo! Che voto date al Napoli? ???? - StadioSport : Napoli, calciomercato estate 2022: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare: C… -

Commenta per primo Sembrava destinato a lasciare ilma alla fine Navas non si è liberato dal Psg. Meret è rimasto in azzurro e ora si avvicina al rinnovo del contratto fino al 2027....è presente una clausola unilaterale per il rinnovo che scatta a un numero basso di presenze - e in casa. In azzurro il nome 'forte' è quello di Alex Meret, ma come risulta a.it ...Roma 8; Milan e Napoli 7,5; Inter, Juventus, Lazio e Lecce 7; Salernitana e Torino 6,5; Fiorentina 6+; Atalanta, Bologna, Cremonese, Spezia e Udinese 6; Empoli, Monza, Sassuolo e Verona 5,5; Samp 4,5.window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-8d754ab4-a2c-b66d-9711-153f474ad55 ...