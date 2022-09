Amici 22, Raimondo Todaro asfaltato da Guglielmo Mariotto (Di venerdì 2 settembre 2022) In una recente intervista, Guglielmo Mariotto ha parlato di Raimondo Todaro, per il quale sembra non provare alcuna simpatia. Lo storico giurato di “Ballando con le Stelle”, infatti, si è espresso così sul ballerino che due anni fa ha lasciato lo show di Rai 1 sbattendo la porta: “Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile”. Ballando con le Stelle, un altro storico ballerino dice addio dopo 10 anni A sorpresa dopo Raimondo Todaro un altro ballerino professionista colonna del programma ha detto addio a Milly Carlucci ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 settembre 2022) In una recente intervista,ha parlato di, per il quale sembra non provare alcuna simpatia. Lo storico giurato di “Ballando con le Stelle”, infatti, si è espresso così sul ballerino che due anni fa ha lasciato lo show di Rai 1 sbattendo la porta: “Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile”. Ballando con le Stelle, un altro storico ballerino dice addio dopo 10 anni A sorpresa dopoun altro ballerino professionista colonna del programma ha detto addio a Milly Carlucci ...

