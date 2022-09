Alfonsi | Partito il diserbo in tutti i municipi della capitale

(Di venerdì 2 settembre 2022) – Come programmato, si è tenuta oggi una nuova riunione del Tavolo per il Decoro di Romapresieduto dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina(nella foto) e dal Vicecapo di Gabinetto vicario Nicola De Bernardini. Al Tavolo, voluto dal Sindaco Gualtieri quale organo di coordinamento degli interventi delle diverse strutture tecniche che operano in città, partecipano il Dipartimento Tutela Ambientale, il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, la Protezione Civile capitolina, AMA, ACEA, la Polizia Locale di Romacui si aggiunge la partecipazione dei. Tema centraleriunione odierna gli interventi di. Il Dipartimento Ambiente, che ha in carico il ...

zazoomblog : Roma Tavolo del decoro Alfonsi: “E’ finalmente partito il diserbo in tutti i Municipi della Capitale” - #Tavolo… - italiaserait : Roma, Tavolo del decoro, Alfonsi: “E’ finalmente partito il diserbo in tutti i Municipi della Capitale” -

AGR online

... dichiara Sabrina, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. MaxRoma - ha spiegato l'assessora- ha bisogno di ordinarietà, di cura e pulizie e per questo lavorano ogni giorno municipi e comune'. Ora si attende solo l'avvio delle operazioni di diserbo da ... Roma, partito il diserbo in tutti i Municipi, una priorità del Tavolo del Decoro Come programmato, si è tenuta oggi una nuova riunione del Tavolo per il Decoro di Roma Capitale presieduto dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e dal Vicecapo d ...(AGR) Come programmato, si è tenuta oggi una nuova riunione del Tavolo per il Decoro di Roma Capitale presieduto dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e dal Vice ...