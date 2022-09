Velletri | annullato il concerto di Arisa | la cantante ha subito un intervento chirurgico delicato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 settembre 2022). Il tanto attesodiè stato. La Pro Loco Velitrae, organizzatrice dell’evento, ha comunicato quanto fatto sapere dalla Produzione dellailper problemi di salute Stando alle comunicazioni ricevute, la“haune deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022”. La data era prevista per domani La celebre– ormai volto noto anche della televisione e dei social – nata a Genova ma cresciuta nella sua Potenza, in Basilicata, all’anagrafe Rosalba Pippa, doveva esibirsi a...