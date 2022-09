“Vedi Napoli e poi… torni”, gli eventi del 2 e 3 settembre al Parco Lieti, Campi Flegrei e Villa Comunale (Di giovedì 1 settembre 2022) “Vedi Napoli e poi… torni”: in programma Dj Uncino & Friends in Cambio Rotta Live e Morgan & Megahertz, che torna a Napoli per il BioelectricTour. Penultimo week end con gli appuntamenti proposti da “Vedi Napoli e poi… torni”, progetto sostenuto dalla Regione Campania, promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Leggi su 2anews (Di giovedì 1 settembre 2022) “”: in programma Dj Uncino & Friends in Cambio Rotta Live e Morgan & Megahertz, che torna aper il BioelectricTour. Penultimo week end con gli appuntamenti proposti da “”, progetto sostenuto dalla Regione Campania, promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di

antonellaa262 : “Vedi Napoli e poi… torni”: in programma Dj Uncino & Friends in Cambio Rotta Live e Morgan & Megahertz, che torna a… - simorugg : @sabrina33545367 @vedi_tu_allora @carlopiana Io sono di Napoli ma mi piace sottile perché veramente l'originale nap… - mattinodinapoli : “Vedi Napoli e poi… torni”, penultimo weekend tra Dj Unicino, Morgan e Totò - c0nt0rt4 : @matianstan @turbojr_ @turbojr_ se lo vedi ti offro una pizza a napoli - _lenny97 : @rxsvpvinx Napoli circa 8h. Se vai sul sito trovi già tutto comunque, le vendite per il solo bus sono già aperte, così vedi anche il costo. -