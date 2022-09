Test Aguzza la Vista | Nessun indizio | se vedi solo fiori | non ce la farai

Leggi su ck12

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ilasono ottimi per stimolare la nostra mente.e non avrai tempo limitato, che livello raggiungerai?laCK 31 08 22 (Brightside screenshot)Illapossono farti impazzire e solitamente si ha davvero poco tempo a disposizione per la soluzione. Con questo gioco che ti proponiamo non sarà così. Avrai tutto il tempo che ti serve, tuttavia non avrai alcun. Vuoi provarci? Sei nel posto giusto per mettere alla prova le tue abilità eare la tua! Sicuramente ami i rompicapo, forse credi di essere velocissimo e di farcela anche in meno tempo. I ...