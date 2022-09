Premio Tenco 2022 a Baglioni | Alice | Branduardi | Concato

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 1 settembre 2022) Sono, Claudio, Angelo, Fabioa ricevere il, Claudio, Angelo, Fabio, Giorgio Conte, Mike McDermott, tra gli artisti, e Gualtiero Bertelli come operatore culturale, sono i, il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. Per i 50 anni della fondazione sono ben sette gli artisti a ricevere ilmentre stanno proseguendo i preparativi in vista della rassegna prevista al Teatro Ariston di Sanremo dal 20 al 22 ottobre e che vedrà tra i ...