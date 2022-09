Porta Nuova, bagni pubblici quasi pronti: entreranno in funzione da inizio ottobre (Di giovedì 1 settembre 2022) Il sopralluogo. I servizi ai Propilei, sul retro di Palazzo Uffici. Un’operazione da 200mila euro pensata anche in vista della Capitale della Cultura 2023. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 settembre 2022) Il sopralluogo. I servizi ai Propilei, sul retro di Palazzo Uffici. Un’operazione da 200mila euro pensata anche in vista della Capitale della Cultura 2023.

syjchanel : @itstaecpm stesso posto, stessa ora. andata! *asserisce con un risolino a far da sfondo alla nuova miriade di rumor… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Era annunciata tra i possibili protagonisti della nuova edizione del GF Vip. Patrizia Groppelli non varcherà la porta ro… - marcozzettino : RT @amaveronags1: #lavocedelrengo Sui bastioni lato viale dal Cero da Porta Nuova verso la stazione....bivacchi a go go ?? - gl5610 : Torino, arrestato spacciatore a Porta Nuova: aveva in bocca 14 ovuli di crack - Gianni996 : RT @Gianni996: Stazione di Porta Nuova a Torino, agosto 1963. #Vacanze #Holiday -