Napoli, bimba alla guida di un motoscafo tra ostriche e champagne (Di giovedì 1 settembre 2022) Ancora un bambino alla guida di un motoscafo a Napoli, con tanto di video diventato poi virale sui social network. La denuncia arriva dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che già qualche settimana fa postò altri filmati simili, ma a quanto pare c’è chi continua a divertirsi in questo modo. Napoli, bimba alla guida di un motoscafo tra ostriche e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 1 settembre 2022) Ancora un bambinodi un, con tanto di video diventato poi virale sui social network. La denuncia arriva dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che già qualche settimana fa postò altri filmati simili, ma a quanto pare c’è chi continua a divertirsi in questo modo.di untrae L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

domy88verde : Finalmente ha trovato la pace e l'amore che gli avevano tolto per 9 lunghi anni grazie all' associazione napoletana… - GinoSalone : RT @MarioCantagall1: @Fabrizio__66 Fabrizio, della bimba con la maglia al contrario??? 32.286?? E un immagine orrenda. Non perché tifosa d… - D_U_13 : RT @Mau_Romeo: L'immagine più scandalosa di domenica che ha poco a che fare con il calcio una bimba tifosa del Napoli costretta a mettersi… - Lamusicamisalva : RT @Mau_Romeo: L'immagine più scandalosa di domenica che ha poco a che fare con il calcio una bimba tifosa del Napoli costretta a mettersi… - Alessio_Ram : RT @Mau_Romeo: L'immagine più scandalosa di domenica che ha poco a che fare con il calcio una bimba tifosa del Napoli costretta a mettersi… -