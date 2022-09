MotoGP, Enea Bastianini: “Proveremo a lottare per la vittoria a Misano, è uno dei miei circuiti favoriti” (Di giovedì 1 settembre 2022) Enea Bastianini sarà indubbiamente uno degli osservati speciali questo weekend a Misano per il Gran Premio di San Marino 2022, quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del Team Gresini è infatti un grande specialista del circuito intitolato a Marco Simoncelli, come dimostrano i due podi ottenuti l’anno scorso da rookie nella top class ed il trionfo in Moto2 nel 2020. “Non so se saremo in grado di lottare per la vittoria a Misano, ci sono tanti piloti velocissimi su questo tracciato, soprattutto tra gli italiani“, dichiara Enea al sito ufficiale del team. “Ovviamente ci Proveremo, è innegabile che sia tra i miei circuiti favoriti e abbiamo tanta voglia di ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022)sarà indubbiamente uno degli osservati speciali questo weekend aper il Gran Premio di San Marino 2022, quattordicesimo round stagionale del Mondiale. Il romagnolo del Team Gresini è infatti un grande specialista del circuito intitolato a Marco Simoncelli, come dimostrano i due podi ottenuti l’anno scorso da rookie nella top class ed il trionfo in Moto2 nel 2020. “Non so se saremo in grado diper la, ci sono tanti piloti velocissimi su questo tracciato, soprattutto tra gli italiani“, dichiaraal sito ufficiale del team. “Ovviamente ci, è innegabile che sia tra ie abbiamo tanta voglia di ...

