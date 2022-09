Mikhail Gorbaciov | l’omaggio del presidente russo Putin alla salma dell’ex leader sovietico – il video

(Di giovedì 1 settembre 2022) IlVladimrha reso omaggiodiin una camera ardente allestita nella Clinica ospedaliera centrale a Mosca, dove l’ultimoè morto martedì sera.ha deposto un mazzo di fiori rossi accantobara aperta e si è fermato per alcuni momenti in raccoglimento.ha fatto poi il segno della croce e si è inchinato verso la, prima di lasciare la sala. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

chetempochefa : Addio a Mikhail #Gorbaciov, l’ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. - RaiTre : È morto Mikhail #Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica. Protagonista della scena mondiale, alla fine de… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto Mikhail Gorbaciov #ANSA - GuernseyJuliet : RT @CleliaMussari: .@maurobiani siamo sulla buona strada anche noi, caro Mikhail #Gorbaciov @repubblica 1º Settembre - teobaratto90 : RT @lucianocapone: Sulla presunta promessa fatta nel febbraio 1990 dal Segretario di stato Usa James Baker al leader dell’Urss Mikhail Gorb… -

Vladimir Putin ha fatto visita alla camera ardente allestita per rendere omaggio apresso la Clinica ospedaliera centrale di Mosca, ma non sarà presente ai funerali, in programma sabato prossimo. La motivazione dell'assenza è arrivata oggi, con problemi legati all'...Cosa pensano i berlinesi della morte di, l'ultimo leader sovietico scomparso a 91 anni martedì 30 agosto Poco amato in patria, l''uomo della Perestrojka' (ricostruzione) rappresenta un eroe per gli abitanti dell'ex ...Ricordo dell’incontro di una delegazione del PCI nell’inverno 1989 con l’ultimo segretario del PCUS Gorbaciov o del “fantasma di Banquo”.Il presidente russo ha tuttavia reso omaggio alla salma di Gorbaciov presso il Central Clinical Hospital, deponendo fiori sulla bara prima del suo viaggio a Kaliningrad. Il Cremlino ha fatto sapere ch ...