Meteo, verso la fine dell’estate: cosa sta per succedere (Di giovedì 1 settembre 2022) Le temperature stanno calando e il maltempo sta prendendo il posto delle giornate soleggiate. L’estate sta finendo? Sembrerebbe proprio di sì. La situazione, tra l’altro, sembra non migliorare. Piogge e temporali saranno protagoniste per tutto il weekend, ma non in tutta Italia, dove si concentrerà l’ondata di maltempo? Previsioni Meteo, cosa succederà nelle prossime ore Entro le prossime 24-48 ore rovesci e temporali, che stanno interessando soprattutto il Nord in queste ore, raggiungeranno anche il Sud. Il sud verrà invaso da un’ondata di maltempo, che porterà con sé anche come conseguenza un calo delle temperature. Come spiega 3bMeteo, lo stravolgimento sulla nostra penisola è dovuto all’ingresso di aria più fresca in quota. Nella giornata di oggi, giovedì 1° settembre, il maltempo interesserà ancora il Nord, con ... Leggi su tvzap (Di giovedì 1 settembre 2022) Le temperature stanno calando e il maltempo sta prendendo il posto delle giornate soleggiate. L’estate stando? Sembrerebbe proprio di sì. La situazione, tra l’altro, sembra non migliorare. Piogge e temporali saranno protagoniste per tutto il weekend, ma non in tutta Italia, dove si concentrerà l’ondata di maltempo? Previsionisuccederà nelle prossime ore Entro le prossime 24-48 ore rovesci e temporali, che stanno interessando soprattutto il Nord in queste ore, raggiungeranno anche il Sud. Il sud verrà invaso da un’ondata di maltempo, che porterà con sé anche come conseguenza un calo delle temperature. Come spiega 3b, lo stravolgimento sulla nostra penisola è dovuto all’ingresso di aria più fresca in quota. Nella giornata di oggi, giovedì 1° settembre, il maltempo interesserà ancora il Nord, con ...

