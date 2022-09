L’uomo che a Brindisi uccide l’ex compagna e poi si suicida (Di giovedì 1 settembre 2022) Giuseppina Fumarola, una donna di 47 anni di Villa Castelli, comune di 9mila anime in provincia di Brindisi, è stata uccisa con due colpi di arma da fuoco questa mattina mentre andava al lavoro in un’azienda tessile. A sparare, secondo gli inquirenti, è stato il 52enne Vito Sussa, muratore ed ex compagno della donna, che poco dopo è stato ritrovato senza vita nel garage della sua abitazione, impiccato. Sussa, secondo alcune testimonianze, non avrebbe mai accettato la fine di quella relazione sentimentale. Brindisi, uccide l’ex compagna e poi si suicida: cosa è successo Stando a una prima ricostruzione, L’uomo avrebbe aspettato che la vittima arrivasse a lavoro e, non appena scesa dalla vettura, l’avrebbe raggiunta freddandola con due colpi di fucile all’altezza del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Giuseppina Fumarola, una donna di 47 anni di Villa Castelli, comune di 9mila anime in provincia di, è stata uccisa con due colpi di arma da fuoco questa mattina mentre andava al lavoro in un’azienda tessile. A sparare, secondo gli inquirenti, è stato il 52enne Vito Sussa, muratore ed ex compagno della donna, che poco dopo è stato ritrovato senza vita nel garage della sua abitazione, impiccato. Sussa, secondo alcune testimonianze, non avrebbe mai accettato la fine di quella relazione sentimentale.e poi si: cosa è successo Stando a una prima ricostruzione,avrebbe aspettato che la vittima arrivasse a lavoro e, non appena scesa dalla vettura, l’avrebbe raggiunta freddandola con due colpi di fucile all’altezza del ...

