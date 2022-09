LIVE Vuelta a España 2022 in DIRETTA: rinasce Carapaz. Evenepoel prima cade, poi controlla (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.32 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Abbiamo assistito al successo di Carapaz e ad una battaglia tra i big che si è conclusa ancora con Evenepoel davanti a tutti. L’appuntamento è per domani con una tappa più semplica ma dal profilo interessante. Non mancate! 17.30 Ha chiuso dunque in top10 un ottimo Matteo Fabbro che ha lavorato duramente per Kelderman. Zambanini è 13° al traguardo. Pozzovivo rimane il migliore italiano nella generale, 24° con un distacco di 20’53” da Evenepoel. 17.28 Con la fuga di oggi, Kelderman e Polanc entrano nella nuova top10 della generale: 1 Evenepoel Remco Quick-Step Alpha ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.32 La nostratermina qui. Abbiamo assistito al successo die ad una battaglia tra i big che si è conclusa ancora condavanti a tutti. L’appuntamento è per domani con una tappa più semplica ma dal profilo interessante. Non mancate! 17.30 Ha chiuso dunque in top10 un ottimo Matteo Fabbro che ha lavorato duramente per Kelderman. Zambanini è 13° al traguardo. Pozzovivo rimane il migliore italiano nella generale, 24° con un distacco di 20’53” da. 17.28 Con la fuga di oggi, Kelderman e Polanc entrano nella nuova top10 della generale: 1Remco Quick-Step Alpha ...

