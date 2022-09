LIVE Sinner-Eubanks 6-4 1-2, US Open 2022 in DIRETTA: pochi brividi a inizio secondo set (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Tenta la risposta vincente incrociata di dritto Eubanks sulla seconda di Sinner, palla di poco larga. 15-15 Dritto lungo di Eubanks. 0-15 In rete il rovescio in avanzamento di Sinner. 1-2 Eubanks, servizio e dritto. 40-0 Risposta in corridoio di Sinner. 30-0 Rovescio lungolinea vincente di Eubanks. 15-0 Buona prima di Eubanks, al corpo. 1-1 Dritto lungo di Eubanks. 40-15 Dritto fuori di due metri di Eubanks. 30-15 Se ne va il dritto in corsa di Sinner. 30-0 Il nastro aggiusta la palla per Sinner, che gioca la tranquilla palla corta. 15-0 Buona prima di Sinner. 0-1 ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Tenta la risposta vincente incrociata di drittosulla seconda di, palla di poco larga. 15-15 Dritto lungo di. 0-15 In rete il rovescio in avanzamento di. 1-2, servizio e dritto. 40-0 Risposta in corridoio di. 30-0 Rovescio lungolinea vincente di. 15-0 Buona prima di, al corpo. 1-1 Dritto lungo di. 40-15 Dritto fuori di due metri di. 30-15 Se ne va il dritto in corsa di. 30-0 Il nastro aggiusta la palla per, che gioca la tranquilla palla corta. 15-0 Buona prima di. 0-1 ...

